Trafik polislerinden çiçekli denetim

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde trafik polisleri denetim yapıp kadınlara çiçek verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinin değişik noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdurdukları araçlardaki kadınlara “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla çiçek verip günlerini kutladı. Çiçek vererek sürpriz yapan polislere teşekkür eden kadınlar, "Bizim polislerimiz dünyanın en iyi kalpli insanları. Allah Türk polisine güç kuvvet versin. Onlar sayesinde huzurlu ve rahat bir hayat sürüyoruz. Bak işte bugünde bizleri unutmamışlar. Daima halkının, vatandaşın yanındalar. Bu anlamlı günde bu güzel jestleri için onlara çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım'da bu özel günde ekiplerinin yanında uygulamaları takip etti.