Trafik tabelalarını çalan hırsız yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde trafik yön tabelalarını çalan hırsızlık şüphelisi şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Bahçe ilçesinde çalınan trafik yön tabelaları ilgili çalışma başlattı. Tabelaların çalındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran JASAT ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabelaları çalan şahsı belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısla ilgili adli tahkikat başlatılırken, bulunan tabelalar ise Osmaniye İl Özel İdaresi'ne teslim edildi.