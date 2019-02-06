İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte öncelik yayaların

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Osmaniye’de de yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Osmaniye'de de yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi.


Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin birçok noktasında yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi. Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller civarında da uygulama yapan ekipler hem sürücülere hem de yayalara farkındalıkla ilgili uygulamalı bilgilendirmeler yaptı. Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Yayaların geçişinde ölümlü kazalar olabiliyor. Uygulama ile bunun önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bugün Osmaniye'de de İçişleri Bakanımızın çağrısı ile uygulama yapılıyor. Trafikte yayaların daha rahat edeceğini düşünüyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.