Traktörle sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Osmaniye'de kullandığı traktör sulama kanalına devrilen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kırmacılı köyünde meydana geldi. 25 yaşındaki M.F.G. idaresindeki 01 AD 392 plakalı traktör, sulama kanalı yanındaki tarla yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kaza sonrası sürücü M.F.G., vatandaşlar tarafından düştüğü yerin 800 metre ilerisinden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı şahıs, Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı