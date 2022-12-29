İhlas Haber Ajansı

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Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay Kırmacılı Köyü, Dereobası Mahallesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. Kullandığı traktör ile tarlasındaki işleri yapmaya giden 57 yaşındaki Abdulkadir Tülücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönerek duran traktörün altında kalan Abdulkadir Tülücü'nün kaza yaptığını görenler durumu 112'ye bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Abdulkadir Tülücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tülücü'nün cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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