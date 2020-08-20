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Tuğgeneral İbrahim Koyuer'den Vali Yılmaz'a ziyaret

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Vali Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Osmaniye İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul da yer aldı. Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Valilik Şeref Defterini imzaladı.


Makamında Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ile bir süre görüşen Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevine yeni atanan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer'e çalışmalarında başarılar diledi.

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