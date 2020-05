Turizmci Yusuf Yamanlar: “Türk mutfağı Arap dünyasına yön veriyor”

Turizm sektöründe yatırımları ile Kuveyt'te açılan Yusuf Yamanlar, Arapların Türk yemeklerine oldukça düşkün olduğuna dikkat çekerek, “Türk mutfağı Arap dünyasına yön veriyor” dedi.

Arap yarımadası dahil Dünya'nın bir çok ülkesinde turizm yatırımları yapan Yusuf Yamanlar, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır gibi bir çok ülkede Türk yemeklerinin çok sevildiğini söyledi. Yamanlar, Türk mutfağına bu ilginin temelinde inanç ve kültürel yakınlığın yanısıra Türkiye ve özellikle İstanbul aşkının yattığını söyledi.

Bir çok Arap vatandaşın sırf bu yüzden Türk işletmecilerine “Sadece burada şube aç, markanın tek temsilcisi biz olalım” talebinde bulunduklarını anlatan Yamanlar, şöyle devam etti;

“Türk mutfağının en güzel özelliği neredeyse binlerce farklı tadı bir arada buluşturan tek mutfak olmasıdır. Ege mutfağına gidiyorsunuz, zeytinyağlı çeşitleriyle, Akdeniz'e gittiğinde otlarla yemeğin harmanlandığı, Doğu ve Orta Anadolu'da et ile baharatın, Karadeniz'de balığından baklavasınına yüzlerce çeşit yemeğin olduğu bir coğrafyayla karşılaşan turistin bu zenginlik karşısında mutlu olmaması mümkün değil. Böylesine zengin bir mutfağa sahip olan ülkede, üstüne çok iyi et pişiren ve bu eti yapan ustaların dünyaca tanınır hale gelmesi sonucunda, Ortadoğu'dan Amerika'ya, oradan Çin'e uzanan bir popülarite kazanmış durumdayız. Dünya'nın neresine giderseniz gidin, midye diyorsanız Fransızlar, bonfirit diyorsanız Hollandalılar, pizzada İtalyanlar geliyorsa, et ve dünya mutfağında Türkler bayrağı almış durumdalar. Bu sebeple, Türk şefleri hem inanç hem kültürel açıdan kendilerine yakın gören Araplardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle gösterişe düşkün, rahatlığına alışkın bir toplumda gösterişli, farklı sunumlarla beğendikleri tatları sunduğunuzda beğenmemeleri neredeyse imkansız oluyor. Bu yüzden, eti veya yemeği servis ederken show yapmak, özel eğitim almış garsonların sunum teknikleriyle gösteri yapması onları bu tada daha çok bağladığını, ödedikleri fiyatların sadece bir sembol olduğunu düşünerek hareket ettiklerini iletmekte fayda var."