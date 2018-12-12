Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Kitap Fuarı'nda

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü kitap fuarında Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'nun yayınları Osmaniyeli vatandaşların ilgisine sunuluyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu yayınları fuarda yerini aldı. Tarih araştırmalarına kaynaklık eden binlerce eserin basımını gerçekleştiren kurumun eski ve yeni yayınlarından birçoğunun ziyaretçilerle buluştuğu Türk Tarih Kurumu Yayınları sergiliği, fuarın ilk günüde öğrenciler ve tarih severler tarafından ilgiyle ziyaret edildi.

TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Türk Tarih Kurumu olarak 100'üncü yıl anma programlarını başlattıklarını ve devam ettiklerini belirterek, "Programları kapsamında bir dizi kitap fuarlarını destekliyoruz. Osmaniye'den bu davetiyeyi aldığımızda anında talimat vererek Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu standının mutlaka bu fuarda olması gerektiğini gündeme getirip Osmaniye'de özellikle açılması istedik. Çünkü bölgemizde yaşanan olayların en önemli etkilenen şehirlerini desteklemek gerekir. Bunlardan Misak-ı Milli hududuna yakın olan şehirlerimizden birisi olan ve milli ruhun attığı şehrimiz Osmaniye içinde bir bilim ve kültür etkinliğini yapmak gerçekten çok anlamlı ve kritik bir öneme haizdir. Özellikle bu etkinliğin ev sahipliği ile destekleyen belediye başkanımız ve valimiz olmak üzere bütün katkı veren arkadaşları tebrik ediyorum.” dedi.