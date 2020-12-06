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Türkiye'ye yasa dışı giren Suriyeli saklandığı barakada yakalandı

Osmaniye’de Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Suriyeli uyruklu şahıs, saklandığı barakada yakalandı.

Osmaniye'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Suriyeli uyruklu şahıs, saklandığı barakada yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye illegal yöntemlerle giriş yapan 25-30 yaşlarındaki Suriye uyruklu bir şahsın saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın bulunduğu Karaçay mesire alanına gitti. Şahsı saklandığı barakada gözaltına alan ekipler, yapılan incelemelerin ardından şahsın 1 yıl önce yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye girdiğini saptadı. Kaydı bulunmayan şahıs, gerekli işlemler için ekipler tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan parmak izi kontrolünde şahsın kimlik bilgilerinin çıkmadığı belirtildi.

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