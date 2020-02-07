İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turp üreticisinden Çinlilere “Turp yiyin turp gibi olun” tavsiyesi

Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turpun astımdan bronşite, gripten viral enfeksiyona kadar birçok hastalığın şifa kaynağı olduğunu belirterek, korona virüsü ile mücadele eden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turpun astımdan bronşite, gripten viral enfeksiyona kadar birçok hastalığın şifa kaynağı olduğunu belirterek, korona virüsü ile mücadele eden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesinde bulundu.


Kadirli ilçesinde “bacasız fabrika” ve “kırmızı altın” olarak anılan turp için Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, özellikle içerisinden bal süzülen siyah turpun astım, bronşit, grip ve enfeksiyonların şifa kaynağı olduğunu söyledi. Çinlilere “Turp yiyin turp gibi olun” şeklinde seslenen Topalhan, “Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70-80'i Kadirli ilçesinden karşılanmaktadır. Bu sektör 5 ay sürmekte ve hiç durmaksızın günde 6 bin kişi turpta çalışmaktadır. Bizim için bacasız fabrika. 'Kırımızı altın' diye biliniyor. Turp gribe çok iyi gelir, enfeksiyonların ilacıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Çin'de ortaya çıkan korona virüs için Çinlilere tek tavsiyem turp yesinler. Turp yiyin turp gibi olun diyorum” şeklinde konuştu.


Beyaz, kırmızı, mor veya siyah gibi çeşitli renklerde olan turp, B vitaminleri A vitamini, C vitamini gibi vitaminlerle birlikte, potasyum, kalsiyum, sodyum aynı zamanda besin açısından zengin K vitamini de dahil olmak üzere vücuda, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlar.


Siyah turp ve bal, alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.