Ümit Özdağ'a sert tepki gösteren Başkan Başdeğirmen: “Bu mantık ve algıyla hangi milleti, hangi devleti yönetecekler?”

Kahramanmaraş deprem bölgesinde karşılaştığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, bir televizyon kanalındaki "Enkaz altından sadece AK Partililer çıkartılıyor" sözleri üzerine tepki gösteren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunlar bir de memleketi idare etmeye talip olan insanlar. Bu düşüncelerle, bu fikirlerle, bu mantık ve algıyla yönetmeyle hangi devleti, hangi milleti yönetecekler. Ben bunu da merak ediyorum” dedi.

Bir televizyon programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Önce AK Partililer çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. Kahramanmaraş'ta bir enkaz başında Ümit Özdağ ile karşılaşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özdağ'a tepki gösterdi. Deprem bölgelerini ziyaretine devam eden Başkan Başdeğirmen, Özdağ ile yaşadığı diyaloğu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlattı. Özdağ'ın televizyondaki programını izlediğini ve üzüldüğünü belirten Başkan Özdeğirmen, bir vatandaş olarak Ümit Özdağ'a konu hakkındaki hislerini açıklamak isteğinin oluştuğunu söyledi.

Özdağ tarafından yapılan açıklamaların pek çok insanı üzdüğünü düşündüğünü ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Tam bir hafriyatın içerisinde ‘Ses geliyor. Sessiz olun' diye uyarının yapıldığı esnada arkamızdan bir grubun geldiğini fark ettin. Ve Ümit Özdağ beyefendi olduğunu gördüm. Yanıma gelince bir vatandaş olarak içimde söylemem gerekenleri söyleme hissi geldi. Sanki oradaki insanların AK Parti genel merkezinden görevlendirilip getirildiğini zannediyorlar. Çünkü ‘AK Partili misin?' diye soranlar oradakilerin tamamına soruyor. Orada kimler çalışıyorsa sanki hepsi AK Partili. AK Partiliymiş gibi aşağıya ‘Sen AK Partili misin?' diye soracak. Oradaki insanlar tüm Türkiye'den o işin içinde olmak için canı gönülden gelen insanlar. O acıyı paylaşmak için gelen insanlar. O acının içerisindeki zor durumdaki insanlara yardım etmek için gelen insanlar. Enkazın içerisinde canıyla uğraşan vatandaşımız var. Ben ona soracağım ‘Hangi partilisin?' diye. O da bana cevap verecek. Bende ona göre hareket edeceğim. Komedi bir şey. Böyle bir komedi olur mu? İşte bunlarla algı oluşturmaya çalışan insanlara bir cevap vermem gerektiğini düşündüm. Akılları sıra bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıda bazı insanların kafasında kalsın. Siyaseti yürütelim diye düşünüyorlar. Bu sıkıntılı dönemde siyaset yapmanın, yapılan işleri siyasete alet edilmesinin ne kadar kötü olduğunu söylemek istiyorum. Hangi partili olursa olsun, kendi partilisi bile olsa bunu kabulleneceğini düşünmediğim için bunu söylemek gereği hissettim” dedi.

“Gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim”

Ümit Özdağ'ın televizyon programındaki söylemlerini inkar ettiğini vurgulayan Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Televizyondaki söylemlerini söyledim. Ben bunları duydum. Karşınızdakini zanlı olarak söylediniz. İnsanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Biz burada yapılanları görüyoruz. Herkes görüyor. Yanlış yaptığını, doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Ama Ümit Özdağ bey ‘Ben böyle bir şey söylemedim' dedi. Ama dedim ki ben izledim. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim. Siz bu sözleri söylediğinizi, bu algıları yaptığınızı gördüm. AK Partili insanları sadece çıkartıyorlar, diğerlerini çıkartmıyorlar. Karşısındaki kişi bir proje. Senaryo yazıyor kendi kendine. Karşınızdaki kişi diyor ki ‘Beni de aradılar en az 100 kez aradılar. Sadece AK Partilileri çıkartıyorlar.' Sanki çok mühim bir insan. 100 kişide onu arıyor. Öyle bir senaryo yapmışlar ki kendi kendilerine. Birisi çalıyor, birisi oynuyor. Vatandaşlarda, bizler de tabiri caizse bunu yiyoruz. Bunlar birde memleketi idare etmeye talip olan insanlar. Bu düşüncelerle, bu fikirlerle, bu mantık ve algıyla yönetmeyle hangi devleti, hangi milleti yönetecekler. Ben bunu da merak ediyorum. Aklıselim, memleketçi, milliyetçi, gönülden insan seven insanlar ancak bizi idare edebilir. Onun için bende orada bir vatandaş olarak tepkimi gösterdim” şeklinde konuştu.