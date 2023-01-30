Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.

27 Ocak'ta Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda başlayan 67 ilden kadın ve erkek 914 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü. Şampiyonada Kocaelili judocular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. 4 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden Konyalı judocular ikinciliği, 3 altın ve 3 bronz madalya ile Sakarya üçüncülüğü elde etti.

Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyona sonucu kadınlar da 70 kiloda Tuana Gülenay, +70 kiloda ise Kevser Dilbirliği birinci oldu. Erkeklerde ise 81 kiloda Emir Selim, 90 kiloda Atilla Dinç ve +90 kiloda Mahmutcan Maden, şampiyon oldu.

Osmaniyeyi temsil eden Zeynep Çağlar Türkiye 3'üncüsü , Sefa Tunç ise Türkiye 7'incisi oldu.

Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirildi.