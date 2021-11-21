Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zehir taciri tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik şafak vakti helikopter ve özel harekat destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıs tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Kasım tarihinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesi merkezli Muğla ve Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik polis helikopteri ve özel harekat destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen 19 ayrı adrese 150 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan baskında 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahısların 18'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3.22 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 47 adet sentetik ecza hapı, 2.17 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği tüfek ele geçirildi.