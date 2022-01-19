Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

Osmaniye'de etkili olan kar yağışı Düziçi ilçesini beyaza bürüdü. Uzun yıllar sonra ilçe merkezine yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Osmaniye merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düziçi ilçesi de lapa lapa yağan kardan nasibini aldı. Uzun yıllar sonra ilçe merkezinin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar bir yandan şaşkınlık yaşarken bir yandan da sevindi.

Beyaza bürünen ilçede karın tadını çıkaran vatandaşlar, Düziçi ilçe merkezine uzun yıllar sonra kar yağdığını ve kar yağışıyla birlikte sevindiklerini söylediler.