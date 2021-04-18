Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de son açıklanan insidans haritasında vaka artışları devam ederken, hafta sonunda cadde ve sokaklarda Ramazan sessizliği hakim oldu.

Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ramazan sessizliği hâkim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Osmaniye, 100 binde 382,82 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı.