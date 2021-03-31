Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında Çardak Köyü karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 244,10 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' kategoride gösterilen Osmaniye'de bulaşın önlenmesi amacıyla Çardak köyü Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Çardak köyünde 19 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 25 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Çardak köyünde ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar haricinde merkez ilçe Çardak köyünün karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.