Vali bu sözlerle uyardı

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 118,13 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, “Son pişmanlık fayda etmiyor, aşı olmayanların hayatlarını kaybettiklerine şahit oluyoruz” sözleriyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 83,6 oranında aşılamaya ulaşılan Osmaniye'de son açıklanan insidans haritasında da 100 binde 118,13 oranla vaka sayısı düşüşe geçti. Salgınla mücadele kapsamında Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, aşının önemine dikkat çekerek aşı olmayanların hayatlarını kaybettiklerine şahit olduklarını söyledi.

Son pişmanlığın fayda etmeyeceğini söyleyerek vatandaşları aşı olamaya davet eden vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Gelinen noktada şunu artık çok iyi biliyoruz ki, korona virüsten kurtulmanın yolu öncelikle tedbirlere uymak ve bir an evvel aşılarımızı olmaktır. Aşı olmayan vatandaşlarımıza, geç kalmadan, korona virüse yakalanmadan bir an evvel aşılarını olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü aşı olmayan birçok vatandaşımızın maalesef üzücü durumla karşılaştıklarına, hayatlarını kaybettiklerine şahit oluyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Osmaniyeli hemşerilerimden, aşı olmayanların bir an evvel aşılarını olmalarını, aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın süreci tamamlamalarını ve bu şekilde mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Korona virüs denetimlerinde Vali Erdinç Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.