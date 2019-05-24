Vali Coşkun Mehmetçikle iftarda buluştu

Garnizon Komutanlığını yemekhanesinde düzenlenen iftara Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Osmaniye Gençlik Merkezi öğrencileri katıldı.

İftar yemeği öncesinde Vali Coşkun ve protokol mensupları, Mehmetçik ve gençlerle bir süre sohbet ettiler. Daha sonra okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

İftar yemeği sonrasında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu mübarek Ramazan akşamında Mehmetçiklerimiz ve gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duydum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bütün Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.