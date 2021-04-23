Vali Erdinç Yılmaz: “Mutant virüs gençlerimizi daha çok etkiliyor”

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, gençlerin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, mutant virüsün gençleri daha çok etkilediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatistiksel verilere göre 100 binde 347,46 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye'de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde Rahime Hatun Meydanı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, gençleri korona virüs kurallarına uymaya davet etti. Mutant virüsün gençleri daha çok etkilediğini ifade eden Yılmaz, “Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Parklarda, sokaklarda, caddelerde toplumsal hareketliliğin olduğu her yerde, Osmaniyeli hemşehrilerimize kurallara uyulmasının önemini, mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Denetimlerimiz sırasında vatandaşlarımızın önemli bir çoğunluğunun kurallara uyduğunu, dikkat ettiğini görüyoruz. Özellikle büyüklerimizin çok daha hassas olduklarını görmekten çok mutlu oldum. Kurallara uymayan vatandaşlarımıza kurallara uymaları gerektiğini, bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiğini ancak bu şekilde başarılı olacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte ev buluşmaları, iftar buluşmaları, akraba, komşu ve taziye ziyaretleri yapmayalım. Bu mübarek Ramazan ayını fırsata çevirelim. Bu mücadelede en büyük gücümüz kurallara uymaktır. Eğer kurallara uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız. Gençlerimizin kurallara uymada daha az hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Gençlerimizin kurallara uyması çok önemli, mutant virüs gençlerimizi de çok etkiliyor. Ayrıca gençlerimizin belirti vermeden taşıyıcı olabildiklerinin ve dolayısıyla farkında olmadan birçok insanımıza bulaştırma ihtimallerinin çok yüksek olduğunun bilincinde olmaları gerekiyor. Bu sebeple gençlerimizden kurallara uyulması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.