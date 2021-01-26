Vali Yılmaz: "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” dedi.

Osmaniye genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilirken, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuşmasında korona virüs salgınına da değinen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirirlerse bu mücadelede daha başarılı oluruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.

Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.