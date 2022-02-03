Vali Yılmaz çocuklarla “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi Osmaniye'de vizyona girdi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve ailesi de sosyal ekonomik destek alan ve öksüz yetim çocuklarla birlikte “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Filmde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yılmaz, “Çocuklarımızla birlikte “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledik. Hepimizi çok duygulandırdı. Bu vesile ile şehidimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve şehidimiz Eren Bülbül'e ve tüm aziz şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun” diye konuştu.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izlerken duygusal anlar yaşadıklarını söyleyen çocuklar, Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür ettiler.