Vali Yılmaz: "Fırtınada çatısı uçan okulu pazartesi günü tekrardan eğitim ve öğretime açacağız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanak yağış ve fırtınada çatısı uçan Cevdetiye İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, okulun en hızlı şekilde yapımını sağlayıp, pazartesi günü eğitim öğretime açılacağını ifade etti.

Önceki gün merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki 3 katlı Cevdetiye İlkokulu ve Ortaokulu'nun çatısı saatteki hızı 70 kilometreyi aşan rüzgarda uçtu. Öğrenciler sınıftayken avluya düşen çatı, park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı. Derste olan öğrenciler, kontrollü şekilde dışarıya çıkartılarak evlerine gönderildi. Vali Erdinç Yılmaz, çatısı uçması sonrasında eğitim öğretime geçici olarak ara verilen okulda incelemelerde bulundu. Okulda Vali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan okul hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Çarşamba günü Osmaniye'de olağanüstü bir fırtına vardı. Bu fırtınada ortaokulumuzda zarar gördü ve maalesef çatısı attı. İnşallah en hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayıp, pazartesi günü tekrardan eğitim ve öğretime açacağız” dedi.