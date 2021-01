Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) modeli olan Okul Destek Projesi kapsamında destek alan öğrenciyi Vali Erdinç Yılmaz, evinde ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün bir ailemizi ziyaret ederek kendileri sohbet ettik. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, devletimizin şefkatli elinin her zaman onlara uzanacağını bilmelerini istiyoruz. Her hafta bir ailemizi ziyaret edeceğiz.” diye konuştu.

Vali Yılmaz, ziyareti sırasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi.