Vali Yılmaz, LGS birincilerini ödüllendirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ı ödüllendirdi.

LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye'de birinci olan Düziçi İrfanlı Ortaokulu öğrencisi Hanifi Efe Nayan ve Kadirli Özel Biltepe Ortaokulu öğrencisi Emre Sayğan'ı Vali Erdinç Yılmaz makamında kabul etti. Öğrencilerin aileleri ile öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 36 ilin birinci çıkardığını ve toplam 97 birinci olduğunu ifade ederek, Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ın aldıkları 500 tam puanla birinci olan 97 öğrenci içinde yer aldığını kaydetti.

Öğrencilere ödüllerini veren Vali Erdinç Yılmaz, "Öğrencilerimiz LGS'de elde ettikleri birincilikle hepimizi gururlandırdılar. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarını sürdüreceklerine inanıyorum. Sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.