Vali Yılmaz: “Osmaniye vaka sayısı oranlamasında yüksek çıktı”

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde korona virüs denetimlerine katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de haftalık vaka sayısı oranlamasının yüksek çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık korona virüs tablosunda 100 binde 139,81 oranla 81 il içerisinde 6. sırada haritada yerini alan Osmaniye'de denetimler aralıksız devam ediyor. Bahçe ilçesindeki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Aralıksız sürdürdüğümüz korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimize Bahçe ilçemizde devam ettik. Maalesef ilimiz nüfusa oranla vaka sayısı oranlamasında yüksek çıktı. Emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, bütün görevlilerimiz alanda bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Şunu unutmamamız gerekiyor ki bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Bu nedenle bu süreçte hepimizin kurallara azami ölçüde uyması gerekiyor. Osmaniyeli hemşerilerimden bu tedbirlere uymalarını bir kez daha ısrarla talep ediyorum” diye konuştu.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz eşlik etti.