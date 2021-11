Vali Yılmaz: “Osmaniye'de vaka sayıları yüksek seyrediyor”

Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, esnafların tekrardan kapanmaması ve eğitim öğretim hayatının devam etmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 9-15 Ekim tarihleri arasında 100 binde 246,83 oranında açıklanan vaka sayısı 16-22 Ekim tarihleri arasında 100 binde 22,97 oranında artış göstererek 100 binde 269,80 oranında açıklandı. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Osmaniye'de korona virüs denetimleri de hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri korona virüsle mücadele kapsamında esnaf denetimlerini sürdüren Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de vaka sayılarının yüksek seyrettiğine dikkat çekerek esnafların tekrardan kapanmaması ve eğitim öğretim hayatının devam etmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Osmaniye'de vaka sayılarının yüksek seyrettiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüs denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde vaka sayıları yüksek seyrediyor. Bu yükselişi bir an evvel durdurmalıyız. Eğer bunu durdurmazsak yayılma devam edecek. Tekrar kapanmamak için, eğitim öğretimin devamı için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı olmayan vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olmaları ve aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımızın da bir an önce aşı sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kurallara uyarak, aşımızı olarak başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Osmaniye olarak bugüne kadar çok güzel sınavlar verdik, çok başarılı sonuçlar aldık. İnşallah aynı başarıyı bir kez daha göstereceğimize ve sürdüreceğimize inanıyorum. Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara hassasiyetle uymalarını, aşı olmayan ve aşı sürecini tamamlamamış olanların bir an evvel aşı süreçlerini tamamlamalarını istiyorum. Bu mücadelede inşallah hep birlikte başarılı olacağız” diye konuştu.