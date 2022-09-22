Vali Yılmaz: “Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gayret gösteriyoruz"

Vali Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta üç çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler veriyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Evlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz. Sohbetimiz sırasında vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri talep ve istekleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti.