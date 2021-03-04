Vali Yılmaz: "Vatandaşlarımızın sağlığı için tabloyu değiştirmek zorundayız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, herkesin canla başla salgınla mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tabloyu değiştirmek zorundayız” dedi.

Vali Yılmaz başkanlığında toplanan Geniş Katılımlı Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda çok yüksek riskle kırmızı renkte gösterilen Osmaniye'de salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve çalışmaların sonuçları değerlendirildi.

Geniş Katılımlı Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Ayrıca salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Herkesin canla başla salgınla mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini belirten Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadele hepimizin mücadelesi. Ancak hep birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Bu nedenle herkes canla başla bu mücadeleyi sürdürmeli. Çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla birlikte yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Ama tabloda kırmızı renkte yani çok riskli iller arasındayız. Bunu değiştirmek zorundayız. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

Denetimlerde vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini de ifade eden Vali Yılmaz, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra özellikle bulaşın en önemli nedenlerinden biri olan ev ziyaretleri konusunda uyarılmaları gerektiğini söyledi.

Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, İlçe ve kasaba belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.