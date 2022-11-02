Vali Yılmaz'dan gönüllü gençlere: "Küçüklerinize örnek olacaksınız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Damla Gönüllülük Hareketi” projesi çerçevesinde 40 farklı kentten Osmaniye'ye gelen 43 gönüllü gençle bir araya geldi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşmada ziyarette Vali Yılmaz ilk olarak gençlerle sohbet etti.

Proje hakkında bilgi veren Bakanlık Proje Koordinatörü Rukiye Kale, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde Osmaniye'ye geldik. 10 gündür burada sosyal sorumluluk çalışmaları, gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız 40 farklı ilden gönüllü olarak geldiler. Geldiğimiz günden bu yana birçok faaliyet yaptık. Huzurevi, Rehabilitasyon Merkezi ve köy okullarını ziyaret ettik. Çevre temizliği yaptık, kuş yemlikleri astık. Ayrıca Osmaniye'mizin güzelliklerini keşfettik” dedi.

Gençlerle bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz da, “Sizlerle tanışmaktan çok mutlu oldum. Sorumluluk sahibi olmanız, sosyal sorumluluk projelerinde yer almanız çok güzel. Sizler küçüklerinize örnek olacaksınız, hepinizi kutluyorum. Osmaniye'ye geldiğiniz için de ayrıca çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Yaptığınız bu güzel çalışmalarda, kutlu faaliyetlerde, hayır işlerinde Allah işinizi rast getirsin. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. İnşallah tekrar görüşürüz, inşallah tekrar sizlerin böyle güzel çalışmalarınıza şahitlik ederiz. Geldiğiniz bütün illere selam olsun” diye konuştu.