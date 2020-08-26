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Valiler DOĞAKA toplantısı için bulundu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Osmaniye’de bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Osmaniye'de bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Valilik Şeref Defterini imzalayan Hatay Valisi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Vali Yılmaz ile makamında bir süre görüşerek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ilettiler.


Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'a teşekkür etti.


Ziyaretin ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere valilik makamından ayrıldılar.

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