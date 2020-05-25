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Vatandaş ihbar etti, yola düşen Türk bayrağını polis öpüp kaldırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde rüzgarda savrulup yola düşen Türk bayrağını gören vatandaşın ihbarıyla gelen polis ekibi bayrağı yerden öperek kaldırdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde rüzgarda savrulup yola düşen Türk bayrağını gören vatandaşın ihbarıyla gelen polis ekibi bayrağı yerden öperek kaldırdı.


Kadirli Cemalpaşa mahallesi siteler bölgesinde rüzgardan dolayı savrulup yola düşen Türk bayrağını gören vatandaş, sokağa çıkma yasağından dolayı bayrağın uzun süre yerde olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekip aracından inen polis memuru bayrağı yerden alıp öperek özenle katladı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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