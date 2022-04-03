Vatandaşın bulduğu yaralı turna tedavi altına alındı

Osmaniye'de bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı.

Merkez Kazmaca köyünde yaşayan bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaralı halde uzun bacaklı ve uzun boyunlu bir kuş bulduklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kanadından yaralandığı belirlenen turna tedavisi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından bakım ve tedavi altına alınan turna, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına salınacak.