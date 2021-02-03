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Yaban hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı.


Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için doğaya ekmek bırakıldı. Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası ile Düldül Dağı eteklerine bırakılan ekmeklerle aç kalan hayvanların doyurulması amaçlandı.


Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor.

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