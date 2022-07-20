Osmaniye'de alternatif tarım ürünü olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Kıraç alanların değerlendirilmesi amacıyla ekimi yapılan erkenci ayçiçeğinden dekarda ortalama 250 kilogram ürün alınıyor.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Susuz tarım arazilerinin değerlendirilmesiyle amacıyla buğdaya alternatif ürün olarak kıraç arazilere ekimi yapılan ayçiçeği, çiftçiler tarafından tercih edilen tarım ürünleri arasında yerini aldı. Sulanabilen tarım arazisi ile kıraç arazi arasında dekara verimin değişiklik gösterdiği ayçiçeğinden kıraç tarım arazisinden dekara ortalama 250 kilogram çekirdek alınıyor. Hasadın bereketli başladığını söyleyen çiftçi Rami Poyraz, çekirdek dolgusunun da iyi olduğunu kaydetti.

Kırsal alandan dekara ortalama 250 kilogram çekirdek alındığını ifade eden çiftçi Rami Poyraz, “Osmaniye'de ayçiçeği hasadı başladı. Ürünün kalitesi ve çekirdek dolgunluğu iyi durumda. Bu hasadımız erkenci hasat, diğer yağlık ayçiçeğinin hasadına biraz daha zaman var. Sulu tarlaya göre dekardan alınan verim de değişiyor. Burada hasadı yapılan ürünümüz kırsal alanda olduğu için dekara ortalama 250 kilogram ürün veriyor” diye konuştu.