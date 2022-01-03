İhlas Haber Ajansı

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Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de yağma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de yağma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yağma suçundan aranması olan K.A. isimli cezaevi firarisinin Osmaniye merkezde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.


Gözaltına alınan K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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