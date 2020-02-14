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Yakacak kömürleri yangında kül oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir evin kilerindeki 20 torba kömür yanarak kül oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evin kilerindeki 20 torba kömür yanarak kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Yenice Haruniye Mahallesi Çirişliyazı mevkisinde oturan Kadir Tavut'un kilerinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri hemen İtfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye olay yerine gelene kadar kilerdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Kilerde bulunan 20 torba kömürün odun, buğday ve mısırla birlikte yandığı belirtildi.

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