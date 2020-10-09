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Yangın söndürme uçağının bıraktığı su güvenlik görevlisini ağır yaraladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde Aslantaş Hidroelektrik Santrali’nin olduğu alanda çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde Aslantaş Hidroelektrik Santrali'nin olduğu alanda çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Söndürme çalışmalarına katılan yangın söndürme uçağından bırakılan su ise yangın bölgesindeki güvenlik görevlisinin ağır yaralanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karatepe köyünde Aslantaş Hidroelektrik Santrali'nin bulunduğu lojmanlar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine ilk müdahale araçları, arazözler ve orman yangın söndürme işçileri gönderildi. Yangına karadan müdahalenin yanısıra Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme uçağı da havadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan yandı.


Öte yandan, yangına müdahale esnasında yangın söndürme uçağının bıraktığı su işçilerin ve personelin üzerine geldi. Olayda Aslantaş Hidroelektrik Santrali'ndeki güvenlik görevlisi Yusuf Kaya yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

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