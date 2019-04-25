Yangında evleri küle döndü, canlarını zor kurtardılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında bir ev içindeki eşyalarla birlikte kül oldu. Evde kalan 5 kişilik aile ise canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde Mehmet İşçan'a ait evde meydana geldi. Gece saat 01.00 sıralarında evin ön tarafında elektrik kontağından başladığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Evin dışında başlayan yangın, kısmen ahşap ve plastik prefabrikten oluşan evin tamamını sardı. Seslere uyanan Mehmet İşçan, eşi Elif İşçan'ı da uyandırarak, çocukları Beyza (9), Yunus Emre (7) ve Ela İşçan'ı (5) kucaklayıp evin dışına güçlük kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 15 dakika içerisinde ev tamamen yanarak küle döndü.

İşsiz olan ev sahibi Mehmet İşçan, gözyaşları içerisinde evinin tamamen yandığını belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. İşcan, "Canımızı zor kurtardık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

Elif İşçan ise, “Gece uyuyordum. Eşim bağırarak Elif kalk ev yanıyor dedi. Ben kalktım. Çocuklarımı almam ile evden çıkmam 30 saniye sürdü. Evimin bu hale gelmesi ise 10 dakikada oldu bitti. Aniden yandı. Evde iğneden ipliğe hiçbir şeyim kalmadı. Evimin eşyalarını yeni almıştım. Bir kısmını borca aldık. Hala hepsine borcum var. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yardım bekliyoruz. Dışarıda çaresiz kaldık” şeklinde konuştu.