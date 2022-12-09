İhlas Haber Ajansı

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Yangında otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’de park halindeki otomobil ve motosiklet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de park halindeki otomobil ve motosiklet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesi bağlama kanal altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.D'ye ait park halindeki 80 DS 190 plakalı otomobil ile sepetli motosiklet yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Düziçi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.


Yangının motosikletin aküsünden çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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