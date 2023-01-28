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Yangından etkilenen kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Osmaniye’de zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı orman işletme ekipleri kurtardı.

Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı orman işletme ekipleri kurtardı. Su verilerek temizlenen kaplumbağa yeniden doğaya salındı.



Kırıklı köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ilerleyen alevlere orman işletmeye ait 2 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa orman işletme ekiplerince kurtarıldı. Su verilerek temizlenen kaplumbağa, yeniden doğaya salındı.

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