İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulunan çeltikçi kuşu ve kızıl şahin tedaviye alındı

Osmaniye’de yaralı bulunan çeltikçi kuşu ve kızıl şahin tedaviye alındı.

Osmaniye'de yaralı bulunan çeltikçi kuşu ve kızıl şahin tedaviye alındı.


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan çeltikçi kuşu ve kızıl şahin, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırılan çeltikçi kuşu ve kızıl şahin tedaviye alındı.


Çeltikçi kuşu ve kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.

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