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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Osmaniye’de yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerince arazide yaralı olarak bulunan şahin kuşu, Yaban Hayvanı İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekim tarafından tedavi edildi.


Veteriner hekim tarafından gözetim altına alınan şahinin iyileştikten sonra durumuna göre doğaya salınacağı ya da Gaziantep Büyükşehir Hayvanat Bahçesine teslim edileceği bildirildi.

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