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Yaralı sığır balıkçılının yardımına itfaiye koştu

Osmaniye Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, kanadından yaralanan sığır balıkçılının imdadına yetişti.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kanadından yaralanan sığır balıkçılının imdadına yetişti.


Belediye çağrı merkezine sanayi sitesi esnafı tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralanmış ve kanaması olan sığır balıkçılına ilk müdahaleyi yaptı.


Ekipler tarafından kanaması durdurularak kanadı sarılan kuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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