Yarbaşı beldesinin su sorunu çözümleniyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, hazırladıkları projeyle beldenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Başkan Kaynar, yaptığı açıklamada, beldenin dağınık ve su şebekesinin çok eski olması ve aynı zamanda şebekenin beldenin ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğunu belirterek, "İki adet yeraltı su kuyusu ve Akpınar ve Yarpuz'dan gelen su şebekesi beldenin zemininin altında kaldığından, üç 3 kuyudan çıkan suyu, beldenin yukarısına pompalayarak ihtiyaca cevap vermeye çalışıyorduk. Bu ise su pompalama maliyetinin yüksek olması dolayısıyla belediyeye yüksek fatura gelmesine ve aynı zamanda su şebekesinin eski olması nedeniyle kayıp/kaçaklara sebebiyet veriyordu. Suyun maliyetinin yükselmesi ve şebekenin yetersizliği ve bunun üzerine bakım onarım giderleri de eklendiğinde belde halkına fatura edilen su bedeli mevcut masrafı karşılamadığından hem belediye maddi sıkıntıya girmekte ve hem de halk su sıkıntısı çekmekteydi" dedi.

Beldenin su şebekesi isale hattının bakım onarımı ve kayıp kaçak ile ilgili olarak İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğüne talepte bulunduklarını belirten Başkan Mustafa Kaynar, "Talebimiz çerçevesinde yapılan çalışma neticesinde içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü doldurduğu ve 5 bin metre boru ile lüzumlu 5 adet sürgülü vana piyasa değeri KDV dahil 489.877.00. TL. hibe başvurumuz uygun bulundu. Bu projemizin ilk ayağı olan 90 tonluk su deposu inşaatımız başlatıldı. Buradaki suyun tamamı yenileyeceğimiz boru ve yeni depo ile şebekeye bağlanılacak. Hazırlamış olduğumuz su şebekesi revizyonu bittiğinde beldemizin 50 yıllık su sorunu kökünden çözülmüş olacaktır" diye konuştu.