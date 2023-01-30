İhlas Haber Ajansı

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Yasa dışı avcılık yapan 4 şahsa cezai işlem uygulandı

Osmaniye’de yasa dışı avcılık yapan 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Osmaniye'de yasa dışı avcılık yapan 4 şahsa cezai işlem uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yasa dışı av yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Sürdürülen av koruma denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara idari işlem yapıldı, 2 adet karatavuk kuşu avladıkları için de 2 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.


Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

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