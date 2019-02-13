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Yaşlı çift yataklarında ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı çift yataklarında bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşlı çift yataklarında bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Karagedik köyünde sabah saatlerinde Mulla Ala (69) ve Hüsne Ala (67) çiftinin evden hiç çıkmadığını gören komşuları yaşlı çifte bakmak için eve girdi. Ala çiftinin yatak odasında hareketsiz şekilde yataklarında yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Köye gelen sağlık ekipleri Mulla ve Hüsne Ala'nın bıçaklandıklarını ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cinayete kurban gittiği belirlenen yaşlı çiftin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne dair jandarma köyde çok yönlü inceleme başlattı.


Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazesi evlerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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