Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 yıl önce bir cinayete kurban giden 45 yıllık evli Hüsne Ala (67) Mulla Ala (69) çiftini ölüm bile ayıramadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde toprağa verilen çiftin kabrini ziyaret eden evlatları Mesut Ala, "14 Şubat Sevgililer Günü geldi, biz sevgililerimizi toprağa verdik. Onlar 45 yıl evli kaldılar ölüm dahi ayıramadı. Allah Teala, bunu yapanları yarına bırakır ama yanına bırakmayacaktır" dedi.

13 Şubat 2019 tarihinde Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mulla Ala ve Hüsne Ala çiftinin ayrnı mahallede yaşayan kızları Selver Ala anne babasından haber alamayınca eve gitti. Kapıyı çalmasına ve telefonla aramasına rağmen kimse kapıyı ve telefonu açmadı. Genç kadın, telefon sesinin evden geldiğini duyunca evin altındaki ahıra girerek kontrol etti ancak ne annesine ne babasına bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine Selver Ala akrabalarına haber verdi.

Kapı da kilitli olduğu için Ala içeri giremedi. Eve gelen akrabaları dut ağacından tırmanıp evin açık olan balkon kapısından içeri girdiklerinde çifti yatak odasında öldürülmüş halde buldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri cesetleri kontrol ettiğinde kadında 8 bıçak, erkekte ise 11 bıçak darbesi olduğunu, olayın bir gün önce akşam saat 22.00 sıralarında yaşandığını ve karı kocanın bıçaklama sonucu kan kaybından öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, evde parmak izi ve DNA örnekleri aldı. Evin giriş kapısının arkadan sürgü ile kilitli olduğu, bir tek balkon kapısının açık olduğu, evden de hiçbir şeyin çalınmadığı, sadece hayvan alım satımı yapan Mulla Ala'nın senetlerinin karıştırıldığı görüldü. Jandarma ise olayı çözmek için çalışma başlattı ancak yapılan çalışmalara rağmen karı kocanın katilleri bir türlü bulunamadı. 45 yıllık evli olan çifti ölüm bire ayıramadı. Aynı anda hayatını kaybeden ve birbirini çok seven çift 2019 yılında 14 Şubat Sevgililer Gününde de toprağa verildi.

Çiftin iş adamı oğlu Mesut Ala, Sevgililer Gününde anne ve babasının yan yana olan mezarlarını ziyaret ederek onlar için dua etti. Ala, anne ve babasının birbirini çok sevdiğini 45 yıl evli kaldıklarını onları katillerin bile, ölümün bile ayıramadığını ifade ederek, “3 yıldır buraya boynumuz bükük bir şekilde geliyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü geldi, biz sevgililerimizi toprağa verdik. Onlar 45 yıl evli kaldılar ölüm dahi ayıramadı. Allah Teala, bunu yapanları yarına bırakır ama yanına bırakmayacaktır” diye konuştu.