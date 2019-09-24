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Yatılı okul barınaktan köpek sahiplendi

Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sahiplendirme işlemlerini sürdürüyor.


Kent merkezinde eğitim veren Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem ve öğretmenler Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek okul adına köpek sahiplendiler.


Okul bahçesinde yaptıkları kulübede köpeği öğrencilerle birlikte besleyeceklerini söyleyen okul müdürü Abdullah Erdem, hayvanların korunmaya ihtiyacı olan canlılar olduğunu belirterek, çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak için köpeği sahiplendiklerini ifade etti.


Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer ise Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'na gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

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