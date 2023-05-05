Yavru baykuşlar doğal ortamına salındı

Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan baykuş yavruları bakımlarının ardından doğal ortamına salındı.

Geçtiğimiz günlerde Dereli köyünde vatandaşların bulduğu iki baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından teslim alındı.Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirilen yavrular, burada bakıma alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir yarası bulunmayan baykuş yavruları belli bir süre gözlem altında tutulup bakımları yapıldı.

Kendi kendilerine yaşamlarını sürdürecek hale gelen yavrular, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.