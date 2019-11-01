Yazar Çağrı Taner Osmaniye'de imza günü düzenliyor

"Hüzünlü Bir Ponçik” kitabı ile ünlenen Yazar Çağrı Taner, Osmaniye'de imza günü düzenleyip okurları ile buluşacak.

2017 yılında ve bu yıl çıkardığı iki farklı kitabı ile ünlenen Çağrı Taner, 3 Kasım tarihinde Osmaniye'de imza gününde okurları ile buluşacak. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşecek olan imza gününde okurları ile bir araya gelecek olan genç yazar, son kitabının tanıtımını yapacak. İlk çıkardığı kitabın devamı yönünde okurlarından bir beklenti olduğunu belirten Çağrı Taner “Kitabın devamını yazmam için o kadar mesaj geliyor ki, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Osmaniye'den de imza günü düzenlemem konusunda okurlarımdan yoğun şekilde mail ve mesajlar aldım. İnşallah 3 Kasım'da Osmaniyeli okurlarımızla buluşacağız” şeklinde konuştu.